Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika
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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

6 saat önce

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 37,6 milyar lira artarak 2 trilyon 938,7 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 37,6 milyar lira artarak 2 trilyon 938,7 milyar liraya yükseldi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.


Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 10 Nisan ile biten haftada 37 milyar 571 milyon 923 bin lira artarak 2 trilyon 901 milyar 143 milyon 537 bin liradan, 2 trilyon 938 milyar 715 milyon 460 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,30 artışla 1 trilyon 379 milyar 780 milyon 347 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,58 yükselerek 1 trilyon 453 milyar 802 milyon 357 bin lira oldu.


Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 939 milyon dolar artarak 224 milyar 863 milyon dolara yükseldi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 195 milyar 84 milyon dolar olurken, bunun 118 milyar 764 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 76 milyar 320 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.


Taksitli ticari krediler arttı


Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,01 azalarak 487 milyar 910 milyon 169 bin liraya indi. Taksitli ticari krediler ise yüzde 2,53 yükselerek 420 milyar 249 milyon 380 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 2,61 azalışla 145 milyar 450 milyon 323 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 195 milyar 518 milyon 304 bin lirası konut, 4 milyar 846 milyon 310 bin lirası taşıt ve 287 milyar 545 milyon 555 bin lirası diğer kredilerden oluştu.


Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 10 Nisan ile biten haftada 26 milyar 74 milyon 970 bin lira artarak 2 trilyon 833 milyar 365 milyon 382 bin liraya yükseldi.


Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,77 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 03:04 Kaynak: AA

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