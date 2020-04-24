Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika
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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

6 saat önce

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 84,6 milyar lira artarak 3 trilyon 23,4 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 84,6 milyar lira artarak 3 trilyon 23,4 milyar liraya yükseldi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.


Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 17 Nisan ile biten haftada 84 milyar 642 milyon 959 bin lira artarak 2 trilyon 938 milyar 715 milyon 460 bin liradan, 3 trilyon 23 milyar 358 milyon 419 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,75 artışla 1 trilyon 417 milyar 724 milyon 450 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 2,71 yükselerek 1 trilyon 493 milyar 216 milyon 107 bin lira oldu.


Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 85 milyon dolar artarak 224 milyar 948 milyon dolara yükseldi.


Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 195 milyar 566 milyon dolar olurken, bunun 119 milyar 493 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 76 milyar 73 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.


Taksitli ticari krediler arttı


Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,87 artarak 492 milyar 162 milyon 303 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 4,06 yükselerek 437 milyar 297 milyon 620 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 2,56 azalışla 141 milyar 731 milyon 10 bin liraya geriledi.


Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 195 milyar 108 milyon 857 bin lirası konut, 4 milyar 820 milyon 190 bin lirası taşıt ve 292 milyar 233 milyon 256 bin lirası diğer kredilerden oluştu.


Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 17 Nisan ile biten haftada 65 milyar 717 milyon 286 bin lira artarak 2 trilyon 899 milyar 82 milyon 668 bin liraya yükseldi.


Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,36 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 03:16 Kaynak: AA

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