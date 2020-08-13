Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 86,6 milyar lira artarak 3 trilyon 379,6 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 7 Ağustos ile biten haftada 86 milyar 572 milyon 101 bin lira artarak 3 trilyon 293 milyar 58 milyon 304 bin liradan, 3 trilyon 379 milyar 630 milyon 405 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,54 azalışla 1 trilyon 530 milyar 218 milyon 769 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 6,15 artarak 1 trilyon 724 milyar 226 milyon 687 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 6 milyar 199 milyon dolar artarak 248 milyar 639 milyon dolara yükseldi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 219 milyar 506 milyon dolar olurken, bunun 136 milyar 1 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 83 milyar 505 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 1,61 artarak 609 milyar 954 milyon 594 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 1,05 yükselerek 535 milyar 439 milyon 552 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,05 azalışla 166 milyar 749 milyon 923 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 242 milyar 766 milyon 635 bin lirası konut, 6 milyar 537 milyon 209 bin lirası taşıt ve 360 milyar 650 milyon 750 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 7 Ağustos ile biten haftada 53 milyar 911 milyon 15 bin lira artarak 3 trilyon 318 milyar 260 milyon 113 bin liraya ulaştı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,21 artış gösterdi.