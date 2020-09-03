Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 9,8 milyar lira artarak 3 trilyon 413,2 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 28 Ağustos ile biten haftada 9 milyar 750 milyon 989 bin lira artarak 3 trilyon 403 milyar 420 milyon 411 bin liradan, 3 trilyon 413 milyar 171 milyon 400 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,25 artışla 1 trilyon 535 milyar 994 milyon 586 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,63 yükselişle 1 trilyon 751 milyar 264 milyon 710 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 84 milyon dolar artarak 247 milyar 224 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 217 milyar 868 milyon dolar olurken, bunun 135 milyar 49 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 82 milyar 819 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,51 artarak 622 milyar 270 milyon 907 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,25 artışla 539 milyar 329 milyon 526 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 2,56 yükselerek 173 milyar 246 milyon 549 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 249 milyar 782 milyon 979 bin lirası konut, 6 milyar 726 milyon 306 bin lirası taşıt ve 365 milyar 761 milyon 622 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 28 Ağustos ile biten haftada 18 milyar 502 milyon 652 bin lira artarak 3 trilyon 355 milyar 434 milyon 155 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,09 artış gösterdi.