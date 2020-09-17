Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 56,2 milyar lira artarak 3 trilyon 485,5 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 56,2 milyar lira artarak 3 trilyon 485,5 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 11 Eylül ile biten haftada 56 milyar 194 milyon 828 bin lira artarak 3 trilyon 429 milyar 325 milyon 757 bin liradan, 3 trilyon 485 milyar 520 milyon 585 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,72 artışla 1 trilyon 561 milyar 24 milyon 861 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,28 yükselişle 1 trilyon 789 milyar 811 milyon 31 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 164 milyon dolar artarak 248 milyar 176 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 218 milyar 679 milyon dolar olurken, bunun 135 milyar 485 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 83 milyar 194 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,33 artarak 626 milyar 383 milyon 566 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,18 azalışla 542 milyar 964 milyon 10 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,94 yükselerek 176 milyar 991 milyon 913 bin liraya ulaştı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 251 milyar 323 milyon 10 bin lirası konut, 6 milyar 798 milyon 897 bin lirası taşıt ve 368 milyar 261 milyon 659 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 11 Eylül ile biten haftada 16 milyar 778 milyon 361 bin lira artarak 3 trilyon 390 milyar 837 milyon 9 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,28 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Kredi, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika Ekonomi

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