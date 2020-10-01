Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 12,1 milyar lira artarak 3 trilyon 533,1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 25 Eylül ile biten haftada 12 milyar 119 milyon 80 bin lira artarak 3 trilyon 521 milyar 5 milyon 23 bin liradan, 3 trilyon 533 milyar 124 milyon 103 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,93 azalışla 1 trilyon 576 milyar 24 milyon 891 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,71 yükselişle 1 trilyon 830 milyar 294 milyon 950 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 24 milyon dolar azalarak 246 milyar 423 milyon dolara indi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 217 milyar 743 milyon dolar olurken, bunun 134 milyar 869 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 82 milyar 874 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,36 artarak 627 milyar 652 milyon 720 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,11 azalışla 543 milyar 517 milyon 792 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,49 artışla 179 milyar 548 milyon 719 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 252 milyar 61 milyon 409 bin lirası konut, 6 milyar 922 milyon 731 bin lirası taşıt ve 368 milyar 668 milyon 580 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 25 Eylül ile biten haftada 4 milyar 241 milyon 74 bin lira artarak 3 trilyon 406 milyar 806 milyon 54 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,20 artış gösterdi.