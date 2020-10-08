Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

08.10.2020 15:29
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 4,6 milyar lira artarak 3 trilyon 537,7 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 4,6 milyar lira artarak 3 trilyon 537,7 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 2 Ekim ile biten haftada 4 milyar 616 milyon 647 bin lira artarak 3 trilyon 533 milyar 124 milyon 103 bin liradan, 3 trilyon 537 milyar 740 milyon 750 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,58 azalışla 1 trilyon 566 milyar 962 milyon 442 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,46 yükselişle 1 trilyon 838 milyar 641 milyon 909 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 60 milyon dolar artarak 246 milyar 483 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 217 milyar 839 milyon dolar olurken, bunun 136 milyar 116 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 81 milyar 723 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,21 artarak 628 milyar 972 milyon 637 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,28 artışla 545 milyar 57 milyon 989 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,86 yükselerek 182 milyar 883 milyon 570 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 252 milyar 421 milyon 805 bin lirası konut, 7 milyar 5 milyon 274 bin lirası taşıt ve 369 milyar 545 milyon 558 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 2 Ekim ile biten haftada 21 milyar 979 milyon 88 bin lira artarak 3 trilyon 428 milyar 785 milyon 142 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,04 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Kredi, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika Ekonomi

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