Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

12.11.2020 15:19
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 109,2 milyar lira artarak 3 trilyon 760,5 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 109,2 milyar lira artarak 3 trilyon 760,5 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 6 Kasım ile biten haftada 109 milyar 242 milyon 647 bin lira artarak 3 trilyon 651 milyar 251 milyon 443 bin liradan, 3 trilyon 760 milyar 494 milyon 90 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,40 azalışla 1 trilyon 552 milyar 220 milyon 785 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 5,31 yükselişle 2 trilyon 68 milyar 322 milyon 612 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 3 milyar 335 milyon dolar artarak 252 milyar 534 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 224 milyar 229 milyon dolar olurken, bunun 140 milyar 289 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 83 milyar 940 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,12 artarak 634 milyar 335 milyon 314 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,61 artışla 567 milyar 302 milyon 765 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,30 azalarak 188 milyar 554 milyon 226 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 253 milyar 590 milyon 602 bin lirası konut, 7 milyar 512 milyon 839 bin lirası taşıt ve 373 milyar 231 milyon 873 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 6 Kasım ile biten haftada 36 milyar 62 milyon 262 bin lira artarak 3 trilyon 568 milyar 207 milyon 79 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,41 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 6 Kasım, Banka, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika Ekonomi


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