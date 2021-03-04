Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

04.03.2021 15:13
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 48,5 milyar lira artarak 3 trilyon 517 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 48,5 milyar lira artarak 3 trilyon 517 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 26 Şubat ile biten haftada 48 milyar 503 milyon 62 bin lira artarak 3 trilyon 468 milyar 524 milyon 221 bin liradan, 3 trilyon 517 milyar 27 milyon 283 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,39 azalışla 1 trilyon 558 milyar 879 milyon 835 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,63 artarak 1 trilyon 815 milyar 76 milyon 592 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 2,5 milyar dolar azalarak 261 milyar 931 milyon dolara geriledi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 232 milyar 675 milyon dolar olurken, bunun 148 milyar 745 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 83 milyar 930 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,52 artarak 646 milyar 204 milyon 743 bin liraya yükseldi.

Taksitli ticari krediler yüzde 1,55 artışla 552 milyar 441 milyon 74 bin liraya çıktı. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,51 artarak 206 milyar 39 milyon 382 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 251 milyar 477 milyon 347 bin lirası konut, 8 milyar 500 milyon 847 bin lirası taşıt ve 386 milyar 226 milyon 549 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 26 Şubat ile biten haftada 78 milyar 85 milyon 188 bin lira artarak 3 trilyon 485 milyar 653 milyon 887 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,48 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Kredi, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika Ekonomi


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