Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 19,5 milyar lira artarak 3 trilyon 536,5 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 5 Mart ile biten haftada 19 milyar 487 milyon 98 bin lira artarak 3 trilyon 516 milyar 997 milyon 159 bin liradan, 3 trilyon 536 milyar 484 milyon 257 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,42 azalışla 1 trilyon 536 milyar 778 milyon 961 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,56 artarak 1 trilyon 861 milyar 590 milyon 125 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 2 milyar 529 milyon dolar azalarak 259 milyar 398 milyon dolara geriledi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 230 milyar 424 milyon dolar olurken, bunun 146 milyar 935 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 83 milyar 489 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,05 artarak 646 milyar 521 milyon 716 bin liraya yükseldi.

Taksitli ticari krediler yüzde 0,62 artışla 555 milyar 892 milyon 518 bin liraya çıktı. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,57 artarak 207 milyar 209 milyon 997 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 251 milyar 531 milyon 249 bin lirası konut, 8 milyar 572 milyon 890 bin lirası taşıt ve 386 milyar 417 milyon 577 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 5 Mart ile biten haftada 18 milyar 15 milyon 206 bin lira artarak 3 trilyon 503 milyar 669 milyon 91 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,11 artış gösterdi.