Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

01.04.2021 15:07
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 121,6 milyar lira artarak 3 trilyon 702,9 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 121,6 milyar lira artarak 3 trilyon 702,9 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 26 Mart ile biten haftada 121 milyar 620 milyon 841 bin lira artarak 3 trilyon 581 milyar 276 milyon 596 bin liradan, 3 trilyon 702 milyar 897 milyon 437 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 4,52 artışla 1 trilyon 627 milyar 543 milyon 307 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,63 artarak 1 trilyon 930 milyar 594 milyon 276 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 9 milyar 265 milyon dolar azalarak 252 milyar 442 milyon dolara geriledi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 223 milyar 667 milyon dolar olurken, bunun 140 milyar 195 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 83 milyar 472 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,52 artarak 653 milyar 722 milyon 716 bin liraya yükseldi.

Taksitli ticari krediler yüzde 1,63 artışla 565 milyar 979 milyon 534 bin liraya çıktı. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 2,01 artarak 211 milyar 709 milyon 722 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 252 milyar 62 milyon 866 bin lirası konut, 9 milyar 276 milyon 698 bin lirası taşıt ve 392 milyar 383 milyon 152 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 26 Mart ile biten haftada 112 milyar 458 milyon 430 bin lira artarak 3 trilyon 605 milyar 919 milyon 171 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,25 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Kredi, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika Ekonomi


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