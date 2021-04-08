Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 33,5 milyar lira artarak 3 trilyon 736,4 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 2 Nisan ile biten haftada 33 milyar 508 milyon 710 bin lira artarak 3 trilyon 702 milyar 897 milyon 437 bin liradan, 3 trilyon 736 milyar 406 milyon 147 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,12 azalışla 1 trilyon 625 milyar 559 milyon 22 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,81 yükselişle 1 trilyon 965 milyar 443 milyon 869 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 2 milyar 778 milyon dolar azalarak 249 milyar 664 milyon dolara geriledi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 221 milyar 199 milyon dolar olurken, bunun 139 milyar 157 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 82 milyar 42 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,24 artarak 655 milyar 318 milyon 409 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,61 artışla 569 milyar 421 milyon 823 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 2,65 yükselişle 217 milyar 322 milyon 531 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 252 milyar 226 milyon 199 bin lirası konut, 9 milyar 481 milyon 416 bin lirası taşıt ve 393 milyar 610 milyon 794 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 2 Nisan ile biten haftada 22 milyar 262 milyon 758 bin lira artarak 3 trilyon 628 milyar 181 milyon 929 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,24 artış gösterdi.