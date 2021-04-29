Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 22,2 milyar lira artarak 3 trilyon 782,2 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 22 Nisan ile biten haftada 22 milyar 191 milyon 252 bin lira artarak 3 trilyon 759 milyar 985 milyon 780 bin liradan, 3 trilyon 782 milyar 177 milyon 32 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,15 artışla 1 trilyon 645 milyar 591 milyon 754 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,03 yükselişle 1 trilyon 992 milyar 879 milyon 719 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 179 milyon dolar azalarak 253 milyar 46 milyon dolara indi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 225 milyar 61 milyon dolar olurken, bunun 140 milyar 911 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 84 milyar 150 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari kredi miktarı yükseldi

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,25 artarak 655 milyar 892 milyon 420 bin lira oldu.

Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,49 yükselişle 568 milyar 562 milyon 420 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,24 artışla 214 milyar 883 milyon 916 bin liraya yükseldi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 251 milyar 822 milyon 568 bin lirası konut, 9 milyar 648 milyon 622 bin lirası taşıt ve 394 milyar 421 milyon 230 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 22 Nisan ile biten haftada 31 milyar 548 milyon 576 bin lira artarak 3 trilyon 672 milyar 14 milyon 711 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,28 artış gösterdi.