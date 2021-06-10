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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

10.06.2021 14:54
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 4 Haziran haftasında 23,5 milyar lira artarak 3 trilyon 945,8 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 4 Haziran haftasında 23,5 milyar lira artarak 3 trilyon 945,8 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 4 Haziran ile biten haftada 23 milyar 542 milyon 714 bin lira artarak 3 trilyon 945 milyar 745 milyon 404 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,32 azalışla 1 trilyon 668 milyar 663 milyon 893 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,96 artışla 2 trilyon 132 milyar 889 milyon 76 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 255 milyar 201 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 227 milyar 463 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 4 Haziran itibarıyla 541 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,35 artarak 660 milyar 801 milyon 301 bin lira oldu.

Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,30 artışla 564 milyar 180 milyon 178 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 2,23 yükselişle 222 milyar 956 milyon 657 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 251 milyar 635 milyon 174 bin lirası konut, 9 milyar 849 milyon 850 bin lirası taşıt ve 399 milyar 316 milyon 277 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 4 Haziran ile biten haftada 29 milyar 454 milyon 943 bin lira artarak 3 trilyon 745 milyar 239 milyon 709 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haziran, Banka, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika Ekonomi


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