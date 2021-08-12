Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 6 Ağustos ile biten haftada 3 milyar 289 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 6 Ağustos ile biten haftada 3 milyar 289 milyon dolar artarak 109 milyar 10 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 3 milyar 608 milyon dolarlık artışla 64 milyar 128 milyon dolardan 67 milyar 736 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 6 Ağustos haftasında 317 milyon dolarlık azalarak 41 milyar 592 milyon dolardan 41 milyar 275 milyon dolara geriledi. - İSTANBUL