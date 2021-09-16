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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

16.09.2021 15:13
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 10 Eylül haftasında 65,1 milyar lira artarak 4 trilyon 95,1 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 10 Eylül haftasında 65,1 milyar lira artarak 4 trilyon 95,1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 10 Eylül ile biten haftada 65 milyar 107 milyon 173 bin lira artarak 4 trilyon 95 milyar 103 milyon 540 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,87 artarak 1 trilyon 772 milyar 407 milyon 664 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 2,44 yükselerek 2 trilyon 183 milyar 251 milyon 451 bin liraya çıktı.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 266 milyar 394 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 238 milyar 122 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 10 Eylül itibarıyla 489 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,58 artarak 692 milyar 581 milyon 330 bin lira oldu.

Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,24 artışla 557 milyar 938 milyon 914 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,45 yükselişle 257 milyar 253 milyon 768 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 257 milyar 90 milyon 869 bin lirası konut, 9 milyar 701 milyon 473 bin lirası taşıt ve 425 milyar 788 milyon 988 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 10 Eylül ile biten haftada 31 milyar 501 milyon 712 bin lira artarak 3 trilyon 813 milyar 299 milyon 644 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,46 artış kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Kredi, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika Ekonomi


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