Son Dakika Haberleri: Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

56 dakika önce

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 16,1 milyar lira azalarak 2 trilyon 116,2 milyar liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı, System.String[]
Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 16,1 milyar lira azalarak 2 trilyon 116,2 milyar liraya geriledi. Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı geçen hafta 2 milyar 334 milyon dolar artarak 194 milyar 630 milyon dolara yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:16 

Ekonomi
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