Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 16,1 milyar lira azalarak 2 trilyon 116,2 milyar liraya geriledi.

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 16,1 milyar lira azalarak 2 trilyon 116,2 milyar liraya geriledi. Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı geçen hafta 2 milyar 334 milyon dolar artarak 194 milyar 630 milyon dolara yükseldi.

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