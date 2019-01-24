Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
56 dakika önce
Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 16,1 milyar lira azalarak 2 trilyon 116,2 milyar liraya geriledi.
Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 16,1 milyar lira azalarak 2 trilyon 116,2 milyar liraya geriledi. Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı geçen hafta 2 milyar 334 milyon dolar artarak 194 milyar 630 milyon dolara yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:16
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