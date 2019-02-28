Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
1 saat önce
Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 10,8 milyar lira azalarak 2 trilyon 125,8 milyar liraya geriledi.
Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 10,8 milyar lira azalarak 2 trilyon 125,8 milyar liraya geriledi. Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 871 milyon dolar artarak 201 milyar 164 milyon dolara yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:40
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