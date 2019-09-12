Son Dakika Haberleri: Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Son Dakika Ekonomi Haber

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

1 saat önce

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 18 milyar 100 milyon 353 bin lira azalarak 2 trilyon 399 milyar 754 milyon 342 bin liraya düştü.

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı, System.String[]

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 18 milyar 100 milyon 353 bin lira azalarak 2 trilyon 399 milyar 754 milyon 342 bin liraya düştü.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.


Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 6 Eylül ile biten haftada 18 milyar 100 milyon 353 bin lira azalarak 2 trilyon 417 milyar 854 milyon 695 bin liradan 2 trilyon 399 milyar 754 milyon 342 bin liraya geriledi.


Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,02 artarak 1 trilyon 101 milyar 336 milyon 702 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,65 gerileyerek 1 trilyon 194 milyar 437 milyon 557 bin lira oldu.


Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 472 milyon dolar artarak 220 milyar 932 milyon dolara çıktı. Bunun 200 milyar 742 milyon doları mevduat bankaları ve 20 milyar 190 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.


Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 172 milyar 429 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler, 3 milyar 724 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 458 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı 6 milyar 131 milyon dolar oldu.


Taksitli ticari krediler arttı


Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,73 artarak 395 milyar 618 milyon 102 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,48 düşerek 360 milyar 353 milyon 401 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,39 gerileyerek 146 milyar 539 milyon 472 bin liraya düştü.


Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 171 milyar 230 milyon 419 bin lirası konut, 4 milyar 355 milyon 958 bin lirası taşıt ve 220 milyar 31 milyon 725 bin lirası diğer kredilerden oluştu.


Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 6 Eylül ile biten haftada 16 milyar 992 milyon 976 bin lira azalarak 2 trilyon 430 milyar 593 milyon 900 bin liraya indi.


Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,40 azalış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



El Kaide'den 11 Eylül'ün yıl dönümünde ABD, Avrupa, İsrail ve Rusya'ya tehdit
Günlük burç yorumları 12 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Merkez'in faiz kararı öncesi dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 17:09:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]