Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 114,5 milyon lira azalarak 3 trilyon 601,4 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 16 Ekim ile biten haftada 114 milyon 509 bin lira azalarak 3 trilyon 601 milyar 483 milyon 442 bin liradan, 3 trilyon 601 milyar 368 milyon 933 bin liraya geriledi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,41 artışla 1 trilyon 580 milyar 335 milyon 768 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,05 yükselişle 1 trilyon 892 milyar 438 milyon 135 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 412 milyon dolar azalarak 246 milyar 907 milyon dolara geriledi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 218 milyar 123 milyon dolar olurken, bunun 136 milyar 39 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 82 milyar 84 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,15 azalarak 629 milyar 293 milyon 324 bin liraya indi. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,07 azalışla 548 milyar 461 milyon 661 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,42 azalarak 181 milyar 772 milyon 223 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 252 milyar 602 milyon 675 bin lirası konut, 7 milyar 129 milyon 414 bin lirası taşıt ve 369 milyar 561 milyon 235 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 16 Ekim ile biten haftada 1 milyar 150 milyon 347 bin lira azalarak 3 trilyon 454 milyar 336 milyon 479 bin liraya indi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,64 artış gösterdi.