Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı - Son Dakika

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

26.11.2020 15:05
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı, System.String[]

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 34,5 milyar lira azalarak 3 trilyon 566,1 milyar liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 34,5 milyar lira azalarak 3 trilyon 566,1 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 20 Kasım ile biten haftada 34 milyar 468 milyon 869 bin lira azalarak 3 trilyon 600 milyar 603 milyon 295 bin liradan, 3 trilyon 566 milyar 134 milyon 426 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,77 azalışla 1 trilyon 524 milyar 8 milyon 233 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,73 düşüşle 1 trilyon 904 milyar 584 milyon 368 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 907 milyon dolar artarak 256 milyar 20 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 228 milyar 164 milyon dolar olurken, bunun 143 milyar 905 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 84 milyar 259 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,13 azalarak 636 milyar 373 milyon 636 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,02 düşüşle 555 milyar 733 milyon 701 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,13 azalışla 192 milyar 375 milyon 548 bin liraya düştü.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 253 milyar 952 milyon 603 bin lirası konut, 7 milyar 298 milyon 138 bin lirası taşıt ve 375 milyar 122 milyon 935 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 20 Kasım ile biten haftada 5 milyar 160 milyon 547 bin lira artarak 3 trilyon 465 milyar 159 milyon 508 bin liraya ulaştı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,62 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 20 Kasım, Banka, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı - Son Dakika Ekonomi


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