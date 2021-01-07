Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı - Son Dakika

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

07.01.2021 15:19
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı, System.String[]

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 59,5 milyar lira azalarak 3 trilyon 552,3 milyar liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 59,5 milyar lira azalarak 3 trilyon 552,3 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 31 Aralık ile biten haftada 59 milyar 519 milyon 97 bin lira azalarak 3 trilyon 611 milyar 821 milyon 353 bin liradan, 3 trilyon 552 milyar 302 milyon 256 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,12 artışla 1 trilyon 538 milyar 649 milyon 644 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 3,31 azalarak 1 trilyon 875 milyar 318 milyon 215 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 658 milyon dolar artarak 263 milyar 766 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 235 milyar 658 milyon dolar olurken, bunun 150 milyar 195 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 85 milyar 463 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,22 artarak 639 milyar 905 milyon 782 bin liraya yükseldi.

Taksitli ticari krediler de yüzde 0,11 artışla 554 milyar 736 milyon 215 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 2,94 artışla 201 milyar 680 milyon 880 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 253 milyar 50 milyon 273 bin lirası konut, 7 milyar 952 milyon 198 bin lirası taşıt ve 378 milyar 903 milyon 311 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 31 Aralık ile biten haftada 13 milyar 412 milyon 126 bin lira azalarak 3 trilyon 470 milyar 55 milyon 835 bin liraya geriledi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,43 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, Banka, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı - Son Dakika Ekonomi


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