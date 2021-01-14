Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı - Son Dakika

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

14.01.2021 15:31
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı, System.String[]

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 23,4 milyar lira azalarak 3 trilyon 528,9 milyar liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 23,4 milyar lira azalarak 3 trilyon 528,9 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 8 Ocak ile biten haftada 23 milyar 396 milyon 542 bin lira azalarak 3 trilyon 552 milyar 302 milyon 256 bin liradan, 3 trilyon 528 milyar 905 milyon 714 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,37 azalışla 1 trilyon 532 milyar 900 milyon 678 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,83 azalarak 1 trilyon 859 milyar 826 milyon 729 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 748 milyon dolar artarak 264 milyar 514 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 235 milyar 857 milyon dolar olurken, bunun 150 milyar 793 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 85 milyar 64 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,01 azalarak 639 milyar 812 milyon 991 bin liraya geriledi.

Taksitli ticari krediler de yüzde 0,61 azalışla 551 milyar 346 milyon 542 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,86 azalarak 197 milyar 935 milyon 865 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 252 milyar 658 milyon 978 bin lirası konut, 7 milyar 948 milyon 969 bin lirası taşıt ve 379 milyar 205 milyon 44 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 8 Ocak ile biten haftada 33 milyar 254 milyon 454 bin lira azalarak 3 trilyon 436 milyar 801 milyon 381 bin liraya geriledi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,64 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Kredi, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Son Dakika! Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti Evde Tek Başına'nın oyuncusu Macaulay Culkin, "Donald Trump'ın sahnesi filmden çıkarılsın" kampanyasına destek verdi Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı 13 bin kilometre yoldan gelen güvercin "virüs getirebilir" şüphesiyle telef edilecek Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu Dere kenarında bulunan cansız beden parçalarının 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu öğrenildi
Gaziantep FK'dan ayrılan Sumudica, yeni takım çalıştırmak için sezon sonunu işaret etti Gaziantep FK'dan ayrılan Sumudica, yeni takım çalıştırmak için sezon sonunu işaret etti         
16:39
Rekor üstüne rekor kırıyor! Vatandaşın dövize yatırdığı para dudak uçuklattı Rekor üstüne rekor kırıyor! Vatandaşın dövize yatırdığı para dudak uçuklattı         
16:24
Ortaokullu iki kuzen hurdacıdan topladıkları malzemelerle kendi araçlarını yaptı Ortaokullu iki kuzen hurdacıdan topladıkları malzemelerle kendi araçlarını yaptı         
16:06
Gelinin 'Bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'Bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
ABD, hazine tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarını baskıladı ABD, hazine tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarını baskıladı         
15:09
KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı         
14:28
Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor         
14:10
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri         
13:53
Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması         
13:17
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
Aldığı aracı bir başkasına satınca ağır hasarlı olduğunu öğrenen vatandaş, bir darbe de mahkemeden yedi Aldığı aracı bir başkasına satınca ağır hasarlı olduğunu öğrenen vatandaş, bir darbe de mahkemeden yedi         
12:57
Ünlü oyuncu Tammin Sursok Ünlü oyuncu Tammin Sursok "Kocam koronaya yakalandı" diyerek gözyaşlarına boğuldu         
12:50
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi         
11:43
İngiltere hastanelerdeki yükü azaltmak için hastaları otellere yerleştirecek İngiltere hastanelerdeki yükü azaltmak için hastaları otellere yerleştirecek         
10:58
Jennifer Lopez'in kusursuz fiziğini nasıl koruduğu belli oldu Jennifer Lopez'in kusursuz fiziğini nasıl koruduğu belli oldu         
10:25
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 16:52:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei