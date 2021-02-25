Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı - Son Dakika

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

25.02.2021 15:29
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı, System.String[]

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 13,8 milyar lira azalarak 3 trilyon 468,5 milyar liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 13,8 milyar lira azalarak 3 trilyon 468,5 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 19 Şubat ile biten haftada 13 milyar 796 milyon 584 bin lira azalarak 3 trilyon 482 milyar 320 milyon 805 bin liradan, 3 trilyon 468 milyar 524 milyon 221 bin liraya düştü.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,97 artışla 1 trilyon 565 milyar 40 milyon 567 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,53 azalarak 1 trilyon 768 milyar 556 milyon 995 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 534 milyon dolar azalarak 264 milyar 436 milyon dolara geriledi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 234 milyar 733 milyon dolar olurken, bunun 148 milyar 749 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 85 milyar 984 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,16 azalarak 642 milyar 853 milyon 918 bin liraya geriledi.

Taksitli ticari krediler yüzde 0,05 azalışla 544 milyar 13 milyon 980 bin liraya düştü. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,82 azalarak 202 milyar 964 milyon 485 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 251 milyar 483 milyon 551 bin lirası konut, 8 milyar 309 milyon 547 bin lirası taşıt ve 383 milyar 60 milyon 820 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 19 Şubat ile biten haftada 3 milyar 874 milyon 712 bin lira azalarak 3 trilyon 407 milyar 568 milyon 699 bin liraya geriledi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,67 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Kredi, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı - Son Dakika Ekonomi


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