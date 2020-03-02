Bankacılık sektörünün net kârı 7,92 milyar TL oldu - Son Dakika
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Bankacılık sektörünün net kârı 7,92 milyar TL oldu

6 saat önce

Bankacılık sektörünün 2020 yılı Ocak döneminde net karı 7,92 milyar TL oldu.

Bankacılık sektörünün net kârı 7,92 milyar TL oldu, System.String[]

Bankacılık sektörünün 2020 yılı Ocak döneminde net karı 7,92 milyar TL oldu.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre; bankacılık sektörünün net karı Ocak sonu itibarıyla 7 milyar 921 milyon TL olarak gerçekleşti.


Bankalar tarafından BDDK'ya raporlanan verilere göre Ocak 2020 döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 533 milyar 530 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 yıl sonuna göre 42 milyar 713 milyon TL (yüzde 1,0) arttı. Ocak 2020 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 683 milyar 349 milyon TL, menkul değerler 672 milyar 420 milyon TL oldu.


2019 yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 1,0, krediler toplamı yüzde 1,0, menkul değerler toplamı ise yüzde 1,7 oranında arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 5,34 oldu.


Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2019 yıl sonuna göre yüzde 0,9 artışla 2 trilyon 590 milyar 958 milyon TL oldu.


2019 yıl sonuna göre özkaynak toplamı yüzde 2,6 artışla 505 milyar 43 milyon TL olurken, Ocak 2020 döneminde sektörün dönem net karı 7 milyar 921 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,42 seviyesinde bulunuyor. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:07 Kaynak: İHA
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