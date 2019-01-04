Son Dakika Haberleri: Bankacılık Sektörünün Toplam Kredi Hacmi Arttı

Bankacılık Sektörünün Toplam Kredi Hacmi Arttı

1 saat önce

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 28 Aralık ile biten haftada 1 milyar 595 milyon 548 bin lira arttı.

Bankacılık Sektörünün Toplam Kredi Hacmi Arttı, System.String[]
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 28 Aralık ile biten haftada 1 milyar 595 milyon 548 bin lira arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 28 Aralık ile biten haftada 1 milyar 595 milyon 1548 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 304 milyar 27 milyon 778 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 28 Aralık haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,07, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 12,65 yükseldi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:01 Kaynak: İHA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, Güncel
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