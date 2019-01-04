Bankacılık Sektörünün Toplam Kredi Hacmi Arttı
1 saat önce
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 28 Aralık ile biten haftada 1 milyar 595 milyon 548 bin lira arttı.
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 28 Aralık
ile biten haftada 1 milyar 595 milyon 548 bin lira arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 28 Aralık ile biten haftada 1 milyar 595 milyon 1548 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 304 milyar 27 milyon 778 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 28 Aralık haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,07, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 12,65 yükseldi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:01 Kaynak: İHA
Evlilik Yıldönümü İçin Büfeden Alkol Çalan Şahıs Tutuklandı
Iğdır'da Terör Saldırısı: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Yaralımız Var
Mersin'de Cami Önünde Silahlı Kavga: 2'si Ağır 5 Yaralı
Paladyumun Ons Fiyatı 16 Yılın Ardından İlk Kez Altını Geride Bıraktı