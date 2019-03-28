Bankacılık Sektörünün Toplam Kredi Hacmi Arttı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 22 Mart ile biten haftada 25 milyar 753 milyon 859 bin lira arttı.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 22 Mart ile biten haftada 25 milyar 753 milyon 859 bin lira arttı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 22 Mart ile biten haftada 25 milyar 753 milyon 859 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 384 milyar 744 milyon 764 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 22 Mart haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 1,09, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 12,42 yükseldi. - İSTANBUL

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İkinci El Araçta KDV İndiriminin Detayları Belli Oldu

Merkez Bankası, Swap Piyasasında Satış Sınırını Yüzde 30'a Çıkardı

Marketlere Tanzim Ürün Satışı Başladı

Lüks Daire Almak İsteyen Hadise'nin Kredi Talebi Reddedildi