Son Dakika Haberleri: Bankacılık Sektörünün Toplam Kredi Hacmi Arttı

Bankacılık Sektörünün Toplam Kredi Hacmi Arttı

1 saat önce

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 22 Mart ile biten haftada 25 milyar 753 milyon 859 bin lira arttı.

Bankacılık Sektörünün Toplam Kredi Hacmi Arttı, System.String[]
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 22 Mart ile biten haftada 25 milyar 753 milyon 859 bin lira arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 22 Mart ile biten haftada 25 milyar 753 milyon 859 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 384 milyar 744 milyon 764 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 22 Mart haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 1,09, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 12,42 yükseldi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:10 Kaynak: İHA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 22 Mart, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İkinci El Araçta KDV İndiriminin Detayları Belli Oldu Merkez Bankası, Swap Piyasasında Satış Sınırını Yüzde 30'a Çıkardı Marketlere Tanzim Ürün Satışı Başladı Lüks Daire Almak İsteyen Hadise'nin Kredi Talebi Reddedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 16:25:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bankacılık Sektörünün Toplam Kredi Hacmi Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]