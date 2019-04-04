Son Dakika Haberleri: Bankacılık Sektörünün Toplam Kredi Hacmi Arttı

Bankacılık Sektörünün Toplam Kredi Hacmi Arttı

1 saat önce

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 29 Mart ile biten haftada 33 milyar 191 milyon 570 bin lira arttı.

Bankacılık Sektörünün Toplam Kredi Hacmi Arttı, System.String[]
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 29 Mart ile biten haftada 33 milyar 191 milyon 570 bin lira arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 29 Mart ile biten haftada 33 milyar 191 milyon 570 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 417 milyar 936 milyon 334 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 29 Mart haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 1,39, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 13,35 yükseldi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:03 Kaynak: İHA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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