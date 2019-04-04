Bankacılık Sektörünün Toplam Kredi Hacmi Arttı
1 saat önce
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 29 Mart ile biten haftada 33 milyar 191 milyon 570 bin lira arttı.
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 29 Mart ile biten haftada 33 milyar 191 milyon 570 bin lira arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 29 Mart ile biten haftada 33 milyar 191 milyon 570 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 417 milyar 936 milyon 334 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 29 Mart haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 1,39, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 13,35 yükseldi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:03 Kaynak: İHA
Merkez Bankasının Resmi Rezerv Varlıkları 100,1 Milyar Dolara Yükseldi
Merkez Bankasından Bir Hamle Daha! Swap Satış Limitini Yüzde 40'a Yükseltti
Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak
Juventus, Ronaldo ile Gelirlerini Artırdı