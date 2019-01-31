Son Dakika Haberleri: Bankacılık Sektörünün Toplam Kredi Hacmi Azaldı

Bankacılık Sektörünün Toplam Kredi Hacmi Azaldı

55 dakika önce

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 25 Ocak ile biten haftada 13 milyar 456 milyon 718 bin lira azaldı.

Bankacılık Sektörünün Toplam Kredi Hacmi Azaldı, System.String[]
Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 25 Ocak ile biten haftada 13 milyar 456 milyon 718 bin lira azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'nde yer alan verilere göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 25 Ocak ile biten haftada 13 milyar 456 milyon 718 bin lira azaldı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 282 milyar 714 milyon 354 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 25 Ocak haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,59 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,75 arttı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:31 Kaynak: İHA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Güncel
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