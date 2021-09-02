Üye Girişi
Bankacılıkta dedeler yüz yüze torunlar online çözüm arıyor - Son Dakika

Bankacılıkta dedeler yüz yüze torunlar online çözüm arıyor

02.09.2021 11:27
Bankacılıkta dedeler yüz yüze torunlar online çözüm arıyor, System.String[]

Araştırma şirketi Areda Piar, kuşaklara göre bankacılık tercihlerine yönelik bir araştırma yaptı.

Araştırma şirketi Areda Piar, kuşaklara göre bankacılık tercihlerine yönelik bir araştırma yaptı. Buna göre, hızlı sonuç almak isteyen X ve Y kuşağı internet bankacılığını, 1946-1964 yılları arasında doğan bireyler için tanımlanan baby boomera kuşağı ise şubeye giderek yüz yüze iletişimi tercih ediyor.

Araştırma Şirketi Areda Piar'ın her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği kuşakların araştırmasına bin 100 kişi katıldı. Araştırmanın veri toplama çalışması 26-30 Temmuz tarihleri arasında kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI (Bilgisayar destekli web anketi) yöntemiyle gerçekleşti.

Çalışmada, günlük hayatın bir parçasına dönüşen bankacılık işlemlerinde tercih edilen güçlü iletişim altyapısı, işlem hızı, etkili hizmet, kullanım kolaylığı ve faiz gibi konular önemli unsurlar olarak öne çıktı.

GÜÇLÜ İLETİŞİM ALTYAPISI ÖNEMSENİYOR

Araştırmaya göre Z kuşağı yüzde 66.7 ile güçlü bir iletişim altyapısına sahip banklarla çalışmak istediğini ifade ederken, yüzde 52.9 ile bekleme süreliğinin kısalığına önem veriyor. Baby boomerslar ise tercihini yüzde 53.3 ile mobil ve internet bankacılığının gelişmişliği ve kullanım kolaylığından yana kullanırken yüzde 51.9 ile hızlı ve etkili hizmet istiyor.

X kuşağı bankalardan yüzde 57.1 ile hızlı ve etkili hizmet sunmasını beklerken yüzde 50.6 ile işlem ücreti almamasını bekliyor. Y kuşağının da yüzde 49 ile eğilimi hızlı ve etkili hizmet ile yüzde 44.6 ile ilken ücreti almamasını önemsiyor.

MOBİL BANKACILIKTA HIZ ÖNEM KAZANIYOR

İnternet çağında doğan Z kuşağı mobil bankacılıkta yüzde 95,2 erişilebilir, yüzde 82.2 kullanım sırasındaki hız ve yüzde 87.8 ile güvenilirlik arıyor. Baby boomers kuşağı mobil bankacılıkta yüzde 80.7 ile önce güvenlik derken, yüzde 59,3 ile sunduğu hizmetler yüzde 49.7 ile kullanım kolaylığını önemsiyor.

X kuşağı yüzde 70.4 ile kullanım kolaylığı, yüzde 70 ile güvenilirlik ve yüzde 42.7 ile kullanım hızına dikkate alıyor. Y kuşağının önceliği de ise, '71.2 kullanım kolaylığı, yüzde 61.3 ile pratiklik ve yüzde 54.9 ile güvenlik' yer alıyor.

HESAP HAREKETLERİ MOBİLDEN TAKİP EDİLİYOR

Baby boomers kuşağı yüzde 77.6 ile mobil uygulamaları hesap hareketlerinin takibi için kullanıyor. Z kuşağı yüzde 80, X kuşağı yüzde 72.7 ile hesap hareketlerini mobil uygulamalarla takip etmek için kullanırken, Y kuşağı ise yüzde 79.8 ile mobil uygulamalarla para transferi yapıyor.

KREDİ KARTINDAN VAZGEÇİLMİYOR

Kuşakların alışverişlerde ödeme tercihlerine de ışık tutan araştırmaya göre baby boomers kuşağı yüzde 36.9 ile banka kartı kullandığını ifade ediyor. Kredi kartını en çok tercih eden Y kuşağı olurken bu oran yüzde 41.2 oldu. Kredi kartı seçeneğini yüzde 39.4 ile X kuşağı takip ediyor. Z kuşağının tercihi ise yüzde 38.5 ile yine kredi kartı.

YENİ NESİL KRİPTO PARAYI YATIRIM ARACI OLARAK GÖRÜYOR

Araştırmaya göre Z kuşağının yüzde 49,7 parasını döviz ile değerlendiriyor. Gençlerin yüzde 24.9'u kripto parayı yatırım amacı olarak görüyor. Baby boomers kuşağı birikimini yüzde 25.5 ile altın gümüş gibi değerli madenlerden yana yaparken, 25.3'ü dövizi tercih ediyor.

X kuşağı yüzde 31.9 ile değerli maden, yüzde 21.7 ile Türk lirasına yatırım yaparken, Y kuşağı ise tercihini 29.3 ile döviz, 23.9 ile kıymetli madenlere işaret ediyor.

KUŞAKLARIN ÖNCELİKLİ BAŞVURU MERCİİ AİLE

Acil paraya sıkıştığında X kuşağı yüzde 45.7 ile kredi kullanacağını belirtirken, Z kuşağı ise yüzde 61.6, baby boomers yüzde 45.7, Y kuşağı ise yüzde 43.8 ile aile bireylerine başvuracağı görüşünde birleşiyor.

TAKSİT VE PARA TAŞIMAMAK İÇİN KART KULLANILIYOR

Araştırmaya göre kuşaklara göre kart kullanım alışkanlığı da çeşitlilik gösteriyor. X kuşağı yüzde 31.9 ve Z kuşağı yüzde 34.9 ile taksit imkanı için kredi kartı kullandığını ifade ediyor. Baby boomers kuşağı yüzde 39.5,  Y kuşağı ise yüzde 35.6 ile para taşıma gereksinimini ortadan kaldırmak için kart kullanıyor.

X kuşağında en çok tercih edilen banka yüzde 33.1 ile Türkiye İş Bankası olurken, Ziraat Bankası yüzde 19.4, Garanti BBVA ise yüzde 13.2 ile izliyor. Y kuşağı katılımcılar tercihini yüzde 27.7 ile Ziraat Bankası'ndan yana kullanıyor.  Bu oranı yüzde 13.3 ile Türkiye İş Bankası, yüzde 10.5 ile Garanti BBVA takip ediyor. Yeni nesil gençlik Z kuşağı ise bankacılık sektöründe yüzde 37,92 ile Ziraat Bankası ile yüzde 33,9 ile Akbank'tan yana eğilim gösteriyor.

KUŞAKLAR ARASINDA BANKA TERCİHİ İHTİYAÇLARA GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Kuşaklara göre bankaların tercih sebeplerini emekli maaşları, kredi ve burs imkanları ile faiz durumları etkiliyor. Baby boomers kuşağının en sık tercih ettiği bankaların başında yüzde 46.1 ile Ziraat Bankası yer alıyor. İş hayatının göbeğinde olan X kuşağının en çok tercih ettiği banka yüzde 43.1 ile Garanti BBVA olurken, Y kuşağı ise yüzde 57,8 ile tercihini Ziraat Bankası'ndan yana kullanıyor. Yeni nesil de okul burs ve kredileri açısından güzde 45.4 ile Ziraat Bankası'nı tercih ediyor.


Bankacılıkta dedeler yüz yüze torunlar online çözüm arıyor
Bankacılıkta dedeler yüz yüze torunlar online çözüm arıyor

Ziraat Bankası, İnternet, Banka, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bankacılıkta dedeler yüz yüze torunlar online çözüm arıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: 51.8'lik artışla 18.9 milyar dolara ulaştı 12:06 Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: 51.8'lik artışla 18.9 milyar dolara ulaştı Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak 12:00 Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da 11:50 Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da
Selçuk Bayraktar Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel bir mesajını 11:41 Selçuk Bayraktar Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel bir mesajını "Akıncı'nın sırrı" notuyla paylaştı Göztepe'nin yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu 11:34 Göztepe'nin yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti 10:39 Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu 09:35 Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı 09:28 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı

Son Dakika Haberleri
12:30 Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu
12:05 Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: 51.8'lik artışla 18.9 milyar dolara ulaştı
12:04 Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı
11:59 Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak
11:50 Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da
11:43 Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile anlaşmaya vardı
11:41 Selçuk Bayraktar Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel bir mesajını "Akıncı'nın sırrı" notuyla paylaştı
11:36 Karadeniz için sel uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen: Özellikle Rize ve Artvin'de afet yaşanabilir
11:33 Göztepe'nin yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu
11:31 Banu Alkan, Ajda Pekkan ve Kylie Jenner'in kendisini taklit ettiğini söyleyerek paylaşımda bulundu
Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu         
12:31
Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı         
12:04
Traktörün altında kalan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti Traktörün altında kalan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti         
11:55
Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile anlaşmaya vardı         
11:43
Karadeniz için sel uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen: Özellikle Rize ve Artvin'de afet yaşanabilir Karadeniz için sel uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen: Özellikle Rize ve Artvin'de afet yaşanabilir         
11:36
Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı         
11:07
6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım         
10:30
Karadağ maçı sonrası Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil         
09:32
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde         
09:14
Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
21:31
Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu         
20:57
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
16:31
Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi         
16:09
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 12:48:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bankacılıkta dedeler yüz yüze torunlar online çözüm arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement