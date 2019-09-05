Bankacılıkta mevduat arttı
3 saat önce
Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 14 milyar 896 milyon 171 bin lira artarak 2 trilyon 417,9 milyar liraya yükseldi.
Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 14 milyar 896 milyon 171 bin lira artarak 2 trilyon 417,9 milyar liraya yükseldi. Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 455 milyon dolar azalarak 219 milyar 460 milyon dolara indi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:24
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