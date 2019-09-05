Bankacılıkta mevduat arttı

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 14 milyar 896 milyon 171 bin lira artarak 2 trilyon 417,9 milyar liraya yükseldi. Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 455 milyon dolar azalarak 219 milyar 460 milyon dolara indi.