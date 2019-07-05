Son Dakika Haberleri: Bankacılıktan arıcılığa: Paris çatılarında şehrin en iyi balını üreten Türk
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Bankacılıktan arıcılığa: Paris çatılarında şehrin en iyi balını üreten Türk

26 dakika önce

Bankacılıktan arıcılığa: Paris çatılarında şehrin en iyi balını üreten Türk

Bankacılıktan arıcılığa: Paris çatılarında şehrin en iyi balını üreten Türk, System.String[]
Volkan Tanacı, yaklaşık 11 yıldır Fransa'da yaşayan bir Türk. Volkan, bir yılı Fransa'da olmak üzere toplamda üç yıl bankacılık yaptı. "Ruhum hep dışarılarda ben içerideyim, bu böyle olmayacak." diyerek ofiste geçen günlerindeki hissiyatını anlatan Türkiyeli göçmen, Fransız bir arkadaşının önerisi ile arıcılık yapmaya başladı.

Volkan, usta çırak ilişkisiyle öğrendiği yeni işine başlamadan önce "arılardan korkan birisi" olduğunu ifade ediyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:07 
Fransa, Dünya
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