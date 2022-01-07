Bankacıya telefon oyunu - Son Dakika

ANKARA'da bankacı İsmet Buturak (35) yurt dışından arkadaşının hediye ettiği altın kaplama cep telefonunu internette satışa çıkarıp, 'Metin' adlı kişiyle anlaştı. Buturak, telefonu İstanbul'da bankacı arkadaşı Eren C. adına kargo ile gönderirken, alıcıya telefonu kendisinden teslim alıp, parayı göndermesini istedi. Ancak Buturak'tan arkadaşının ismini ve kargo firmasını öğrenen alıcı, kargo şirketine gidip kendisini Eren C. olarak tanıtarak, telefonu alıp kayıplara karıştı. Savcılık, 'dolandırıcılık' iddiasıyla başlattığı soruşturmada takipsizlik verdi.

Ankara'da banka şubesinde çalışan İsmet Buturak, yurt dışında yaşayan arkadaşının kendisine hediye ettiği altın kaplama cep telefonunu satıp, yeni bir telefon almak istedi. Cep telefonunu internette satışa çıkaran Buturak, İstanbul'dan kendisini Metin olarak tanıtan kişiyle 3 bin 900 dolar karşılığında anlaştı. Buturak, sıkıntı yaşamamak adına İstanbul'da yaşayan bankacı arkadaşı Eren C.'ye telefonu kargoyla gönderdi. Alıcı, Buturak'tan arkadaşının ismi ve kargo firmasını öğrenip, firmaya giderek, kendisini Eren C. olarak tanıtıp, telefonu teslim aldı ve ortadan kayboldu.

SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK KARARI

Buturak, avukatı aracılığıyla Metin adlı kişi ile kargoyu kimliksiz ve imzasız teslim eden kargo görevlisi R.K. hakkında 'dolandırıcılık' iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, R.K.'nin kim olduğu tespit edilemeyen Metin adlı kişiyle birlikte hareket edip, üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Buturak'ın avukatı, savcılık kararına itiraz etti.

'KİMLİK KONTROLÜ YAPMADAN TESLİM EDİLMİŞ'

Buturak, telefonu yurt dışında yaşayan arkadaşının hediye ettiğini belirterek, "Telefonu satıp, başka bir telefon almak istedim. Satış güvenliği açısından sıkıntı yaşamamak için telefonu İstanbul'daki arkadaşıma gönderdim. Kargo firması telefonu teslim ettiğini; ama arkadaşım almadığını söyledi. Kargo firmasını aradığımda 'Kusura bakmayın, kimlik kontrolü yapmadan telefonunuz başka birisine teslim edilmiş' denildi. Sonrasında mağduriyetimin nasıl giderileceğini sordum. Dosyanın inceleme aşamasında, bir tazmin sürecinin olacağından bahsettiler. 4 aydır telefon zaten dolandırıcının birisine teslim edilmiş, herhangi bir tazmin süreci gerçekleşmemiş bir olay yüzünden mağduriyet yaşıyorum" dedi.

'BEN ADRESE TESLİM EDİLMESİNİ İSTEDİM'

Buturak, telefonu alacak Metin isimli kişinin kendisinden telefonun paketlenmiş görüntüsünü istediğini, göndermesi halinde döviz bozdurup telefonu alacağını söylediğini belirterek, "'Gerçekten gönderiyorsanız ben dolar bozduracağım, öyle alacağım' dedi. Ben de kargolanmış paketin görüntüsünü gönderdim. Oradan kargo firmasını öğrenmiş. Sonra 'telefonu kimden alacağım' dedi. Arkadaşımın ismini söyledim. Sonrasında kargo firmasına kendisini arkadaşımmış gibi tanıtıyor. Kargo firması da herhangi bir kimlik kontrolü yapmadan kendisine teslim etmiş. Ben özellikle adreste teslim olması gerektiğini beyan etmiştim ve kendileri şubede teslimat gerçekleştirmişler. 'Mağdur olmayalım' derken kargo firması sebebiyle mağduriyet yaşamak çok kötü" dedi.

Buturak, olayın ardından arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini belirterek, kargo firmasına tazminat davası açacağını söyledi.