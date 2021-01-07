Bankacıydı zeytinyağı üreticisi oldu, Milas'ın 63. markasını aldı - Son Dakika

Bankacıydı zeytinyağı üreticisi oldu, Milas'ın 63. markasını aldı

07.01.2021 10:37
Bankacıydı zeytinyağı üreticisi oldu, Milas'ın 63. markasını aldı, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde banka memuru iken emekli olup kendi arazisinde zeytin ve zeytinyağı üretimine başlayan Duygu Ilbıra, kendi markasını da oluşturarak internet üzerinden satışlara başladı.

Muğla'nın Milas ilçesinde banka memuru iken emekli olup kendi arazisinde zeytin ve zeytinyağı üretimine başlayan Duygu Ilbıra, kendi markasını da oluşturarak internet üzerinden satışlara başladı. Milas'ın 63'üncü zeytinyağı markasını alan Duygu Ilbıra, Milas'ın Ahmetli mevkiindeki bahçesinde organik olarak çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirip bunların reçellerini de yaparak satışa sunuyor.

Milas'taki bir banka şubesinde yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan Duygu Ilbıra, köşesine çekilip dinlenmek yerine üretici olmayı seçti. Milas'ın Ahmetli mevkiindeki 60 dönümlük zeytinliğini daha önce ortaklar aracılığıyla işleten Duygu Ilbıra kolları sıvayarak zeytin ve zeytinyağı üreticisi oldu. Bu süreci "Zeytinliğimizi daha önce ortaklarımız işletiyordu. Emekli olduktan sonra bu işe bir de kendim bakayım, öğreneyim derken birden kendimi işin içinde buldum. Giderek iş büyüdü, makineli tarıma yöneldim" diye anlattı.

Milas zeytinyağının coğrafi işaretle tescillenmesinden sonra markalı üretime yöneldiğini belirten Duygu Ilbıra, Milas zeytinyağında 63'üncü markayı aldı. Hedefinin AB coğrafi işareti standartlarında zeytinyağı elde edip bunları "Ilbıra" markasıyla ihraç etmek olarak belirleyen Duygu Ilbıra, "Duygunun Bahçesi" adıyla oluşturduğu internet sitesi üzerinden satışlara başladı.

Zeytin ve zeytinyağı üretiminin yanı sıra bahçesinin bir bölümünde organik olarak çeşitli meyve ve sebzeler de üretmeye başlayan Duygu Ilbıra, yetiştirdiği meyvelerden çeşitli reçeller yapıp internet üzerinden satışa sunuyor.

Milas zeytinyağının AB'den coğrafi işaret alması üzerine Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer'i ziyaret ederek teşekkür eden Duygu Ilbıra, Milaslı bir zeytin ve zeytinyağı üreticisi olarak AB coğrafi işaretinin kendisini çok heyecanlandırdığını belirtti. Ilbıra, "Yıllardır zeytinyağımızı yok pahasına, toptan satmak zorunda kalıyorduk. MİTSO'nun coğrafi işaret almasıyla birlikte bizler üretici olarak ne kadar değerli bir ürün ürettiğimizin farkına vardık. Tüketiciler de Milas zeytinyağının ne kadar değerli bir yağ olduğunu keşfetti. Bunu siz sağladınız, MİTSO sağladı. Bir üretici olarak size çok teşekkür ederim" dedi. Ürettiği ve markalaştırdığı zeytinyağıyla Muğla İl Tarım Müdürlüğünün düzenlediği "Muğla'nın en iyi zeytinyağları" yarışmasına da başvuruda bulunan Duygu Ilbıra, hedefinin her yıl ödüller kazanacak kalitede zeytinyağı üretmek olduğunu söyledi.

Duygu Ilbıra'ya, bilinçli bir üretici olarak zeytinyağında markalı üretime yöneldiği için teşekkür edip kutlayan MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer "Sizi bilinçli bir zeytin ve zeytinyağı üreticisi olarak kutluyorum. Üreticilerimiz bu konuda ne kadar bilinçlenirse Milas zeytinyağı da o kadar değer kazanacaktır. Sonuçta bundan hem üreticilerimiz, hem bölge ekonomimiz, hem de ülke ekonomisi kazançlı çıkacaktır. Üreticilerimiz, sadece yurtiçindeki tüketicilere değil aynı zamanda yurtdışındaki pazarlara da yönelmelidir. Biz de MİTSO olarak bu konuda üreticilerimize her zaman destek olacağız" dedi. - MUĞLA

Bankacıydı zeytinyağı üreticisi oldu, Milas'ın 63. markasını aldı
Bankacıydı zeytinyağı üreticisi oldu, Milas'ın 63. markasını aldı

Emekli, Zeytin, Muğla, Banka, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bankacıydı zeytinyağı üreticisi oldu, Milas'ın 63. markasını aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'deki darbe girişimiyle ilgili Bush'tan dikkat çeken sözler: Böyle şeyler muz cumhuriyetinde olur Arazide ölü bulunan müzisyen Deniz Ayaz'ın katil zanlısı müzisyen arkadaşı çıktı ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince, CNN International muhabirini apar topar yayından aldı 'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek Önce apar topar evlerinden oldular, ardından eşyaları çalındı! Boş binalardaki hırsızlar mahalleliyi canından bezdirdi Komşuların "ceviz kırma" kavgası kanlı bitti! Katili, komşuların lincinden polis kurtardı Varını yoğunu mutlu bir yuva hayali kurduğu kadına kaptırdı Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
ABD karıştı dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi ABD karıştı dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi         
10:43
Kongre binası baskını sırasında Trump'ın belalısı Pelosi'nin ofisinin de yağmalandığı ortaya çıktı Kongre binası baskını sırasında Trump'ın belalısı Pelosi'nin ofisinin de yağmalandığı ortaya çıktı         
10:34
Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum         
10:09
Galatasaray'ın İrfan Can rüyası! Yapılan teklifler ortaya çıktı Galatasaray'ın İrfan Can rüyası! Yapılan teklifler ortaya çıktı         
09:54
AK Parti'den ABD olaylarına ilişkin açıklama: Dünyaya verilebilecek en büyük zarardır AK Parti'den ABD olaylarına ilişkin açıklama: Dünyaya verilebilecek en büyük zarardır         
09:36
Kolasinac, F.Bahçe'yle anlaşan Mesut Özil'in Schalke'ye dönebileceğini iddia etti Kolasinac, F.Bahçe'yle anlaşan Mesut Özil'in Schalke'ye dönebileceğini iddia etti         
09:22
Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Hadise, makyajsız halini paylaştı Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
09:10
Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı         
08:20
Rehin aldığı karısını katleden cani, kendi canına da kıymak istedi Rehin aldığı karısını katleden cani, kendi canına da kıymak istedi         
07:01
Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri         
00:43
Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi         
22:32
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti         
18:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 11:05:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bankacıydı zeytinyağı üreticisi oldu, Milas'ın 63. markasını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei