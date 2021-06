Bankacıyken hobi olarak başladı, Antalyalıları cag kebabı lezzetiyle buluşturdu

Tatile geldiği Antalya'da potansiyeli gördü, iki restoranla sektörde söz sahibi oldu

Murat Dağaşan:

" Cağ kebabında ilk amaç doymak değil lezzetli et yemektir. Bu yemek hile kabul etmez"

"Özellikle diyabet, tansiyon hastası müşterilerimiz var"

" Cağ kebap bir kültürdür"

ANTALYA - Bankacıyken hobi olarak evinde yaptığı cağ kebabını birkaç kez tatile geldiği Antalya'daki potansiyeli görüp sektöre çeviren müteşebbis, şimdi iki restoranla Antalyalıları çağ kebabı lezzetiyle buyuşturuyor.

Antalya'da iş dünyasının uğrak yeri Halis Erzurum Cağ Kebap restoranın ilk şubesini 2008 yılında Akdeniz Sanayi sitesi içerisinde açan Murat Dağaşan, ikinci adres olarak 2015 yılından bu yana Uncalı mahallesinde Antalyalılara hizmet veriyor. Ürünlerinin tamamının özel olarak Erzurum'dan geldiğini ifade eden Murat Dağaşan, " Tuzu Kars'tan, baharatı İstanbul'dan geliyor. Kaliteli etimize muhabbet otumuzu katıyoruz. Lezzetimizin sırrı burada. Misafirlerimiz eti bilen ve eti seven insanlar. Bu iş hile kabul etmez" dedi.

Cağ kebabına hobi olarak başladığını kaydeden Murat Dağaşan, "Cağ kebap benim mesleğim değildi aslında hobi olarak başladım. İzmir'de bankada çalışıyordum. Antalya'ya sadece tatile geliyordum. Ama cağ kebap sevdam vardı. Her hafta sonu mutlaka yapardım. Buraya tatile gelip giderken böyle bir işletmenin eksikliğini hissettim ve 2008 yılında istifa ederek, Akdeniz Sanayi içerisinde bulunan ilk dükkanım da işe başladım" diye konuştu.

Antalya damak tadına uygun lezzet

Antalya'nın bu lezzeti sevdiğini ve beğendiğini ifade eden Murat Dağaşan, "Antalya'da insanlar et konusunda biraz daha seçici. İlk aylar biraz sıkıntı çektik ama sonra iklimin sıcak olmasından dolayı etimizi değiştirdik. Kuzu budundan yapmaya başladık. Dağ hayvanı tercih ediyoruz, eti daha lezzetli. Kendimize özel ve Antalya damak tadına uygun özel bir cağ kebap çıkardık. Beğendiler" ifadelerini kullandı

Tuz Kars'tan baharatlar İstanbul'dan

Lezzetlerinin sırrının emek olduğunu dile getiren Murat Dağaşan, "Severek yaptığımız işimizde kaliteli et ve emek en önemli ilkelerimiz. İçerisine muhabbet otu katıyoruz. O da ayrı bir lezzet veriyor. Etin sinirlerinin tamamını alırız. Tuzumuz Kars'tan gelir, baharat İstanbul'dan gelir. Bu işin en iyisini yapmak için çabalıyoruz" dedi.

"Cağ kebap bir kültürdür"

Cağ kebabın bir kültür olduğunu kaydeden Murat Dağaşan, "Et bir kültürdür ama cağ kebap ayrı bir kültürdür. Kaliteli ve temiz et yiyorsunuz. Bunun özelliği o. Eti bilen ve eti seven insanlar buraya gelir. Burada ki ilk amaç karın doyurmak değil, kaliteli lezzetli ve güzel bir et yemek. Pişirilmesi, soslaması, bekletilmesi aşırı özen istiyor. Hile kabul etmez" şeklinde konuştu.

Müşteri portföylerinin çok geniş olduğunu da belirten Murat Dağaşan, her müşterinin kendileri için çok değerli ve önemli olduğunu ayrıca kentin ileri gelenlerinin de kendilerini tercih etmesinden ötürü memnun olduklarını söyledi. Murat Dağaşan, "Etin en lezzetli hali cağ kebabının, özellikle de bizde herkesin tatmasını istiyorum" dedi.

"Diyet yapanlar gönül rahatlığıyla tüketebilir"

Diyet yapanların gönül rahatlığıyla tüketebileceğini de kaydeden Murat Dağaşan, "Kuzu etinden yaptığımız için kuzu eti hafiftir. Ayrıca, but tarafını kullanmamızın sebebi yağlı olmamasıdır. Özellikle diyabet, tansiyon hastası müşterilerimiz var. Gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Şimdiye kadar bununla ilgili bir sorun olmadı" şeklinde konuştu.

"20- 25 tane cağ talep eden müşterilerimiz var"

Cağ kebabının ocakta cağa takılarak ve kesilerek sıcak servis edildiğini ifade eden Murat Dağaşan, "Ocakta kesilen etler, müşterinin isteğine göre pişirilir. Az yada çok pişmiş olarak. Cağ kebabının en önemli özelliği porsiyon olayı yoktur. Bir taneyle başlarsınız, misafirlerimiz 'tamam' diyene kadar sürekli gider. 20- 25 tane talep eden müşterilerimiz de var" dedi.

Cağ kebapta paket servisini tavsiye etmediklerini de söyleyen Murat Dağaşan, yemekten sonra tatlı olarak Erzurum yöresine ait kadayıf dolması yaptıklarını ve ürünlerinin tamamının Erzurum'dan geldiğini ifade etti.

"Mottomuz 'Etin en lezzetli hali' "

Mottolarının "Etin en lezzetli hali" olduğunu kaydeden Murat Dağaşan, "Cağ kebabı bir kültür yavaş yavaş Türkiye'ye yayılıyor. Antalya'da 13 senedir bu işi yapıyorum, çok memnunum. İnsanların bunu bir kez bile olsa tatmasını istiyorum. Farkı göreceklerini iddia ediyorum. Motto 'muz bir misafirimizin söylediği bir sözdü. Burada yemek yerken arkadaşına cağ kebabımızı anlatırken - Etin en lezzetli hali, dedi. Bizde bu sözü sloganımız yaptık. Etin en lezzetli halini tatmalarını Halis Erzurum Cağ Kebaba bekliyorum. Bundan vazgeçemeyeceklerinden eminiz. Akdeniz Sanayi ve Konyaaltı Uncalı mahallemizde bulunan restoranımız da hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.