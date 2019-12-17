Bankada 2 kişiyi rehin aldı, 1 saat sonra teslim oldu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bankada 2 kişiyi rehin aldı, 1 saat sonra teslim oldu (2) - Son Dakika

Bankada 2 kişiyi rehin aldı, 1 saat sonra teslim oldu (2)

6 saat önce

GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLAYI ANLATTIAntalya'da rehin alınan bankanın güvenlik görevlisi Gürkan Yurt, olay anını anlattı.

Bankada 2 kişiyi rehin aldı, 1 saat sonra teslim oldu (2), System.String[]

GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLAYI ANLATTI

Antalya'da rehin alınan bankanın güvenlik görevlisi Gürkan Yurt, olay anını anlattı. Şüphelinin içeriye silahla girdiğini belirten Yurt, "'Kadınları çıkaralım' dedim. Kimseye zarar vermeyeceğini söyledi. Personel ile müşterileri dışarı çıkardık, sadece ben içeride kaldım. Dolandırıldığını söyledi, sadece burayı biliyormuş, buradan birkaç kere işlem yapmış. Bir emlakçı tarafından dolandırılmış. Emniyet amiri görüştü, kendisini ikna etti. Zaten silahı da sahteymiş" dedi.

'EMLAKÇI DOLANDIRDI'

Jamoliddin Orziev ise Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifadesinde, ticaret yapmak için dükkan arayışına girdiğini, beğendiği bir dükkan için emlakçıyla 300 bin liraya anlaştığını belirterek, şöyle dedi:

"Tapuda devir işlemini yaptık. Ancak bana satılan dükkan beğendiğim değil, farklı bir dükkan çıktı. Tapuda üzerime verilen dükkanın değeri 300 bin liranın çok altında. Bu olayın ardından birkaç küçük dolandırıcılığa daha uğradım. Buradan daha önce işlem yaptığım, kredi çektiğim için sesimi duyurmak amacıyla bankaya gelerek bu eylemi yapmaya karar verdim."


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:38 Kaynak: DHA
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