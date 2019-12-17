Bankada 2 kişiyi rehin aldı, 1 saat sonra teslim oldu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bankada 2 kişiyi rehin aldı, 1 saat sonra teslim oldu (2) - Son Dakika

Bankada 2 kişiyi rehin aldı, 1 saat sonra teslim oldu (2)

6 saat önce

GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLAYI ANLATTIAntalya'da rehin alınan bankanın güvenlik görevlisi Gürkan Yurt, olay anını anlattı.

Bankada 2 kişiyi rehin aldı, 1 saat sonra teslim oldu (2), System.String[]

GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLAYI ANLATTI

Antalya'da rehin alınan bankanın güvenlik görevlisi Gürkan Yurt, olay anını anlattı. Şüphelinin içeriye silahla girdiğini belirten Yurt, "'Kadınları çıkaralım' dedim. Kimseye zarar vermeyeceğini söyledi. Personel ile müşterileri dışarı çıkardık, sadece ben içeride kaldım. Dolandırıldığını söyledi, sadece burayı biliyormuş, buradan birkaç kere işlem yapmış. Bir emlakçı tarafından dolandırılmış. Emniyet amiri görüştü, kendisini ikna etti. Zaten silahı da sahteymiş" dedi.

'EMLAKÇI DOLANDIRDI'

Jamoliddin Orziev ise Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifadesinde, ticaret yapmak için dükkan arayışına girdiğini, beğendiği bir dükkan için emlakçıyla 300 bin liraya anlaştığını belirterek, şöyle dedi:

"Tapuda devir işlemini yaptık. Ancak bana satılan dükkan beğendiğim değil, farklı bir dükkan çıktı. Tapuda üzerime verilen dükkanın değeri 300 bin liranın çok altında. Bu olayın ardından birkaç küçük dolandırıcılığa daha uğradım. Buradan daha önce işlem yaptığım, kredi çektiğim için sesimi duyurmak amacıyla bankaya gelerek bu eylemi yapmaya karar verdim."


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı
AESOB Başkanı Adlıhan Dere uyardı: "Sahte bilet mağduru olmayın" 13 ay önce evlatlık olduğunu öğrenen kadın, her yerde biyolojik ailesini arıyor Talihsiz vatandaş, 17 saat içinde aldığı 4 ölüm haberiyle yıkıldı

Son Dakika Haberleri
22:29 Polisi yaralayıp kaçan Suriyeli eşini kıramayınca yakalandı - Son Dakika
22:29 Yüzme öğretmeninin 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası - Son Dakika
22:28 Yemen'deki Kaçırılanların Anneleri Birliği: Husiler, bir yılda binden fazla sivili kaçırdı - Son Dakika
22:26 Sivas'ta yoğun sis (2) - Son Dakika
22:21 Eğitim Bir Sen'den sözleşmeliye tayin hakkı talebi - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirlerin alınacak - Son Dakika
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 22:32:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bankada 2 kişiyi rehin aldı, 1 saat sonra teslim oldu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]