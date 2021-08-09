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Bankada hesabı olanlar dikkat! ATM'den yapılan EFT işlem ücretleri zamlandı - Son Dakika

Bankada hesabı olanlar dikkat! ATM'den yapılan EFT işlem ücretleri zamlandı

09.08.2021 11:13

Bankaların ATM'leri üzerinden yapılan EFT ücretleri artırıldı. İşlem tutarı 1.000 TL'nin altındaki EFT işlemlerinin ATM'den yapılması durumunda alınan ücret 2 TL'den 4 TL'ye yükseltildi. EFT işlem tutarının 1.000 TL ile 50 bin TL arasında olması halinde alınacak ücretlerden 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak belirtilen tutarlardan 5 TL olanı 8 TL olarak güncellendi.

Merkez Bankası'nın (TCMB), bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği tebliğde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikler kapsamında tebliğin ticari kredilere ilişkin ücretlerin belirlendiği bölüme yeni bir madde eklendi. Eklenen madde ile proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme finansmanı ve yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan ücretler ticari krediler kategorisi kapsamında değerlendirilemeyecek.

REHİN, İPOTEK VE EKSPERTİZ İŞLEMİ ÜCRETLERİ

Tebliğin teminatlandırmaya ilişkin maddesinde yapılan değişiklik ile kredinin tahsisinden kapatılmasına kadar geçen süre içinde yapılacak taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin ve ipotek tesisleri ile ekspertiz işlemlerinden alınabilecek ücret, üçüncü kişilere ödenen tutarın yüzde 15 fazlasını geçemeyecek. Bu madde daha önce, söz konusu ücretin bankalar tarafından üçüncü kişilere ödenen tutarı geçemeyeceği yönündeydi.

EFT ÜCRETLERİ ZAMLANDI

Ticari müşterilerin para ve kıymetli maden transferleri kapsamında EFT işlemlerinden alınabilecek ücretler de yeniden belirlendi. Bu kapsamda EFT işlemlerinden alınabilecek ücret sınırı, işlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde ATM'den yapılan işlemler için 2 liradan 4 liraya yükseltildi. İşlem tutarının 1.000 lira ile 50 bin lira arasında olması halinde alınacak ücretlerden 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak belirtilen tutarlardan 5 TL olanı 8 TL olarak güncellendi.

Öte yandan yurt dışında ihraç edilmiş kartların kullanıldığı işlemlerde, işlem tutarının üye iş yerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılması halinde uygulanacak azami üye iş yeri ücreti de yüzde 1,60'tan 1,90'a yükseltildi. Bu arada EFT işlemlerinden alınacak işlemler için ücret sınırı güncellemelerini içeren değişiklikler, finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin usul ve esaslar tebliğinde de düzenlenerek yürürlüğe girdi.

Bankada hesabı olanlar dikkat! ATM'den yapılan EFT işlem ücretleri zamlandı

Merkez Bankası, Türk Lirası, Gazete, ATM, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankada hesabı olanlar dikkat! ATM'den yapılan EFT işlem ücretleri zamlandı - Son Dakika Ekonomi


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