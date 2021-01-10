Bankada ilginç hırsızlık...Banka şubesine girip elektrikli ısıtıcı çaldılar - Son Dakika

Bankada ilginç hırsızlık...Banka şubesine girip elektrikli ısıtıcı çaldılar
10.01.2021 09:52
Bankada ilginç hırsızlık...Banka şubesine girip elektrikli ısıtıcı çaldılar Şişli'de bir banka şubesine giren 3 kişi, elektrikli ısıtıcı çaldı.
Bankada ilginç hırsızlık...Banka şubesine girip elektrikli ısıtıcı çaldılar
İSTANBUL - Şişli'de bir banka şubesine giren 3 kişi, elektrikli ısıtıcı çaldı. İlginç hırsızlık sonrası polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Edinilen bilgilere göre olay sabah erken saatlerde Halaskargazi Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinde yaşandı. Şubeye gelen 3 kişi kapıyı zorlayarak içeri girdi. Bankadaki elektrikli ısıtıcıyı çalan zanlılar olay yerinden kaçtı. Bankanın alarmının çalması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede sadece elektrikli bir ısıtıcının çalındığını belirledi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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