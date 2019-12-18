Bankada rehin alınan güvenlik görevlisi yardımcı olacağını söyleyip, çalışanları çıkarttırmış (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bankada rehin alınan güvenlik görevlisi yardımcı olacağını söyleyip, çalışanları çıkarttırmış (2) - Son Dakika

Bankada rehin alınan güvenlik görevlisi yardımcı olacağını söyleyip, çalışanları çıkarttırmış (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIAntalya'da, girdiği banka şubesinde güvenlik görevlisi ile çaycıyı rehin alan, bir saatin sonunda teslim olan Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orziev, sevk edildiği adliyede 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Bankada rehin alınan güvenlik görevlisi yardımcı olacağını söyleyip, çalışanları çıkarttırmış (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Antalya'da, girdiği banka şubesinde güvenlik görevlisi ile çaycıyı rehin alan, bir saatin sonunda teslim olan Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orziev, sevk edildiği adliyede 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Orziev'in avukatı, müvekkilinin bankaya girmesindeki amacın fayda sağlamak olmadığını belirterek, yağma suçunun oluşmadığını belirtti, tutuksuz yargılanmasını talep etti. Talebi reddeden mahkeme, Orziev'in tutuklanmasına hükmetti.


Özbekistan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Anne, baba ve kızları aynı fakültede öğrenci
Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması

Son Dakika Haberleri
22:50 Fenerbahçe kupa yarışında tur atladı - Son Dakika
22:50 Nijerya'da maden ocağında göçük: 6 ölü - Son Dakika
22:48 YÖK, MYO müdürlerinin katılımı ile çalıştay yapacak - Son Dakika
22:48 Eskişehir'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
22:46 Akşener, Beşiktaş JK Başkanı Çebi'yi kabul etti - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 22:53:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bankada rehin alınan güvenlik görevlisi yardımcı olacağını söyleyip, çalışanları çıkarttırmış (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]