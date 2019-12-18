Bankada rehin alınan güvenlik görevlisi yardımcı olacağını söyleyip, çalışanları çıkarttırmış (2) - Son Dakika

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Bankada rehin alınan güvenlik görevlisi yardımcı olacağını söyleyip, çalışanları çıkarttırmış (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIAntalya'da, girdiği banka şubesinde güvenlik görevlisi ile çaycıyı rehin alan, bir saatin sonunda teslim olan Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orziev, sevk edildiği adliyede 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:05 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Antalya'da, girdiği banka şubesinde güvenlik görevlisi ile çaycıyı rehin alan, bir saatin sonunda teslim olan Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orziev, sevk edildiği adliyede 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Orziev'in avukatı, müvekkilinin bankaya girmesindeki amacın fayda sağlamak olmadığını belirterek, yağma suçunun oluşmadığını belirtti, tutuksuz yargılanmasını talep etti. Talebi reddeden mahkeme, Orziev'in tutuklanmasına hükmetti.
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