Bankada rehin alınan güvenlik görevlisi yardımcı olacağını söyleyip, çalışanları çıkarttırmış (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bankada rehin alınan güvenlik görevlisi yardımcı olacağını söyleyip, çalışanları çıkarttırmış (3) - Son Dakika

Bankada rehin alınan güvenlik görevlisi yardımcı olacağını söyleyip, çalışanları çıkarttırmış (3)

6 saat önce

KENDİNİ ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNMÜŞAntalya'da, girdiği banka şubesinde güvenlik görevlisi ile çaycıyı rehin aldıktan bir saat sonra teslim olan ve bugün çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan Jamoliddin Orziev'in, savcılıkta verdiği ifadede, sesini duyurmak için bu eylemi...

Bankada rehin alınan güvenlik görevlisi yardımcı olacağını söyleyip, çalışanları çıkarttırmış (3), System.String[]

KENDİNİ ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNMÜŞ

Antalya'da, girdiği banka şubesinde güvenlik görevlisi ile çaycıyı rehin aldıktan bir saat sonra teslim olan ve bugün çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan Jamoliddin Orziev'in, savcılıkta verdiği ifadede, sesini duyurmak için bu eylemi gerçekleştirdiğini, sonrasında kendini öldürmeyi düşündüğünü söylediği ortaya çıktı. Orziev ifadesinde, şöyle dedi:

"Bu bankada eşimin açılmış hesabı vardı. Bu sebeple orayı tercih ettim. Devlet yetkililerini yanıma çağırıp, onlar aracılığıyla paramı dolandıran kişilerin yanıma getirilmesini sağlamak ve paramı onlardan alıp eşimin hesabına yatırmak istiyordum. Geri kalan parayı da Özbekistan'da borçlu olduğum kişilerin adına gönderip, daha sonra intihar etmek niyetindeydim. Kesinlikle bankayı soyma amacım yoktu."

ASKERİ DOKTORMUŞ

Orziev'in avukatı ise müvekkilinin ülkesinde askeri doktor olduğunu, çocuklarının daha iyi eğitim almaları ve iyi şartlarda yaşaması için 2018'in Ağustos ayında Türkiye'ye geldiğini, eylemi sırasında da amacının kimseye zarar vermemek olduğunu söyledi.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:35 Kaynak: DHA
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