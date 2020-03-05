Bankadaki 86 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdığını iddia eden kişi, şikayetçi oldu - Son Dakika
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Bankadaki 86 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdığını iddia eden kişi, şikayetçi oldu

6 saat önce

Manisa'da, telefonla dolandırıcılık yapan kişilere bankadaki 86 bin lirasını kaptırdığını öne süren kişi, jandarmaya başvurdu.

Bankadaki 86 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdığını iddia eden kişi, şikayetçi oldu, System.String[]

Manisa'da, telefonla dolandırıcılık yapan kişilere bankadaki 86 bin lirasını kaptırdığını öne süren kişi, jandarmaya başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Ahmetli Jandarma Karakoluna gelen Muzaffer H. (65), telefonla arayan bir kişinin kendisini polis olarak tanıttığını ve "Banka hesap bilgilerin dolandırıcıların eline geçti" diyerek paralarını iki farklı hesap numarasına aktarmasını istediğini belirtti.

Banka şubesine giderek verilen numaralara 86 bin lira gönderdiğini, daha sonra dolandırıldığını anladığını belirten Muzaffer H. şüphelilerin bulunmasını talep etti.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Manisa, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:32 Kaynak: AA
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