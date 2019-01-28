Bankadan 100 Bin Lira Çeken Genç Kadını Gasp Etmek İsterken Yakalandı

ADANA'da bankaya müşteri kılığında giren Şehmuz A.(28), hesabından 100 bin lira para çeken Gülhan G.'yi takibe aldı.

ADANA'da bankaya müşteri kılığında giren Şehmuz A.(28), hesabından 100 bin lira para çeken Gülhan G.'yi takibe aldı. Bankadan çıktıktan 30 metre sonra genç kadının boğazına ekmek bıçağını dayayıp parayı gasp etmek isteyen şüpheliyi yoldan geçen güven timleri suçüstü yakaladı.



Olay, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde bankaya müşteri kılığında çeken Şehmuz A., şube içerisinde beklemeye başladı. Bu sırada Gülhan G.'nin yüklü miktarda para çektiğini gören şüpheli, genç kadının dışarı çıkmasını bekledi. Şubeden ayrılmasının ardından Gülhan G.'yi takip eden şüpheli, üzerinde bulunan ekmek bıçağını genç kadının boğazına dayadı. Bunun üzerine Gülhan G. çığlık attı. Bu sırada yoldan geçen sivil güven timi polisler, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Şehmuz A., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Şoka giren Gülhan G. ise bankaya geri götürülerek sakinleştirildi. Gülhan G. saldırıdan yara almadan kurtulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Adana

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