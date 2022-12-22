Bankadan aradıklarını söyledikleri vatandaşı 100 bin lira dolandırdılar - Son Dakika
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Bankadan aradıklarını söyledikleri vatandaşı 100 bin lira dolandırdılar

22.12.2022 16:11

Giresun'un Görele ilçesinde bir kişi kendisini telefonla arayanı bankanın müşteri hizmetleri görevlisi sanarak kişisel bilgilerini paylaşınca adına 100 bin lira kredi çekilerek dolandırıldığını iddia etti.

İlçede gazete dağıtıcılığı yaparak geçimini sağlayan 43 yaşındaki Hasan Özdemir, hesabı bulunan bir bankadan aranarak kişisel bilgilerini ve bazı işlemler için onayı alındıktan sonra adına 100 bin TL kredi çekildiğini iddia etti.

ONAY KODLARINI DOĞRULATTILAR

Buna benzer dolandırıcılık olaylarını duyduğunu ancak başına geleceğini hiç düşünmediğini anlatan Özdemir, "Bankanın müşteri hizmetleri görevlisi olduğunu söyleyerek beni arayan kadın, bazı bankalardan adıma sağlık sigortalarının yapıldığını ve bunun iptali için görüşmek istediğini söyledi. Ben de adıma bu şekilde yapılmış sigortalar varsa iptal edilmesi için kendisi ile görüştüm. Bazı menü seçeneklerinden işlem yapılmasını istediler. Gönderilen mesajlara gelen onay kodlarını doğrulattılar. Bu sırada mobil uygulamanın da kapatılmamasını istediler" dedi.

Bankadan aradıklarını söyleyip adına kredi çekip 100 bin lira dolandırdılar

BANKAYI ARAYINCA ŞOKE OLDU

Açıklamasının devamında "Görüşmeler sonucunda kadın şahıs sigortaları iptal ettiğini ve artık vadesiz hesaptan kimsenin sigorta bedeli tahsil edemeyeceğini söylemesi üzerine görüşmeyi sona erdirdik" diyen Özdemir şöyle devam etti: "Daha sonra vadesiz hesabımdaki paranın azalmış olduğunu görünce banka şubesini aradığımda tarafım adına tüketici kredileri çekilerek, kredi tutarlarının K.K. isimli şahsın hesabına aktarıldığını öğrendim. Banka görevlileri tarafından tarafıma 2 adet tüketici kredisi sözleşme öncesi bilgi, formu ve 2 adet banka EFT makbuzu ve 1 adet banka hesap özeti verildiğinde dolandırılmış olduğumu anladım."

Hasan Özdemir, olayla ilgili polise başvurarak şikayette bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
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Giresun, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bankadan aradıklarını söyledikleri vatandaşı 100 bin lira dolandırdılar - Son Dakika

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