'BANKADAN ARIYORUZ' DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'BANKADAN ARIYORUZ' DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

'BANKADAN ARIYORUZ' DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

6 saat önce

Kurdukları paravan şirkette '444'lü numara kiralayıp, bu numarayla vatandaşları bankadan aradıklarını söyleyerek 1 kadını dolandıran 7 kişi gözaltına alındı.

'BANKADAN ARIYORUZ' DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA, System.String[]

Kurdukları paravan şirkette '444'lü numara kiralayıp, bu numarayla vatandaşları bankadan aradıklarını söyleyerek 1 kadını dolandıran 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin dolandırdıkları kadından gelen paraları bankadan çekme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre 55 yaşındaki kadın T.U.'nun '444'lü numaralardan arandı. "Bankanızdan arıyoruz mobil uygulamalarınıza çok sayıda başarısız girişler yapılıyor. Size verdiğimiz güvenli hesap numarasına paranızı acilen yatırmanız gerekiyor" denmesi üzerine paniğe kapılan T.U şüphelinin verdiği hesap numarasına 200 bin lirasını yatırdı. Dolandırıldığının farkına varan kadın polise haber verdi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler bunun üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı fiziki ve teknik takip sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, eşkal ve kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, 13 Aralık Cuma günü Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'da yaptığı eş zamanlı operasyonlarda 1'i kadın 7 kişiyi yakaladı. Çalışmalar kapsamında 1 kişinin daha önceki bir tarihte başka bir suçtan tutuklandığı ortaya çıktı.

1'İ KADIN 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gözaltına alınan 1'i kadın 7 kişi İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette sorguları yapılan şüphelilerden Batuhan M.(25)'nin gruba liderlik ettiği öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelinin bankadaki vezneden para çektiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kadın şüphelinin bankanın içinde bulunan para çekme makinasından para çektiği anlar da kamera kayıtlarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-(Güvenlik kamerası)

-Şüphelinin bankada vezneden para çektiği anlar

-Kadın şüphelinin para çekme makinasından para çekmesi anı

-(Aktüel)

-Şüphelilerin şube çıkışı


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:52 Kaynak: DHA
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