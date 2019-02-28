Bankadan Çekilen 144 Bin Lirayı Çalan 3 Şüpheli Yakalandı
23 dakika önce
İSTANBUL'da bankadan 144 bin TL çeken kişinin parasını çalan 3 şüpheli, sahte plakalı otomobille kaçarken polis ekiplerinin Osmangazi Köprüsü girişinde düzenlediği operasyonla yakalandı.
İSTANBUL'da bankadan 144 bin TL çeken kişinin parasını çalan 3 şüpheli, sahte plakalı otomobille kaçarken polis ekiplerinin Osmangazi Köprüsü
girişinde düzenlediği operasyonla yakalandı.
Olay, öğlen saatlerinde İstanbul
'da meydana geldi. Bankadan 144 bin TL çeken kişi, parayı çantaya koyarak otomobiliyle hareket etti. Kimliği belirsiz 3 kişi iddiaya göre otomobili takip ederek park halindeyken araçtan para dolu çantayı aldı. 3 şüpheli sahte plakalı otomobille kaçarken, durumu fark eden kişi polis ekiplerine ihbarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, otomobili takibe aldı. Otomobil takip edildiğini fark edinca polis ile arasında kovalamaca başladı. Otomobil bir süre sonra Yalova
'da Osmangazi Köprüsü girişinde Yalova Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Otomobilde yapılan aramada içinde 144 bin TL bulunan çanta ele geçirilirken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
- Yalova
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:44 Kaynak: DHA
Ambulansa Yol Vermeyen Magandaya 324 Lira Ceza Kesildi
İstanbul'da Çocuğu Olmayan Ailelere Taşıyıcı Annelik Yapan Şebeke Çökertildi
15 Gün Önce Ölen Annesinin Acısına Dayanamadı Canına Kıydı
Üst Geçitte İntihara Kalkışan Kadını Yanına Gidip, Vazgeçirdi