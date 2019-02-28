Son Dakika Haberleri: Bankadan Çekilen 144 Bin Lirayı Çalan 3 Şüpheli Yakalandı

Bankadan Çekilen 144 Bin Lirayı Çalan 3 Şüpheli Yakalandı

23 dakika önce

İSTANBUL'da bankadan 144 bin TL çeken kişinin parasını çalan 3 şüpheli, sahte plakalı otomobille kaçarken polis ekiplerinin Osmangazi Köprüsü girişinde düzenlediği operasyonla yakalandı.

Bankadan Çekilen 144 Bin Lirayı Çalan 3 Şüpheli Yakalandı, System.String[]
İSTANBUL'da bankadan 144 bin TL çeken kişinin parasını çalan 3 şüpheli, sahte plakalı otomobille kaçarken polis ekiplerinin Osmangazi Köprüsü girişinde düzenlediği operasyonla yakalandı.

Olay, öğlen saatlerinde İstanbul'da meydana geldi. Bankadan 144 bin TL çeken kişi, parayı çantaya koyarak otomobiliyle hareket etti. Kimliği belirsiz 3 kişi iddiaya göre otomobili takip ederek park halindeyken araçtan para dolu çantayı aldı. 3 şüpheli sahte plakalı otomobille kaçarken, durumu fark eden kişi polis ekiplerine ihbarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobili takibe aldı. Otomobil takip edildiğini fark edinca polis ile arasında kovalamaca başladı. Otomobil bir süre sonra Yalova'da Osmangazi Köprüsü girişinde Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Otomobilde yapılan aramada içinde 144 bin TL bulunan çanta ele geçirilirken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

- Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:44 Kaynak: DHA

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