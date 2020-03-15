Bankadan çektiği 50 bin lirayla kayboldu, ırmakta cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bankadan çektiği 50 bin lirayla kayboldu, ırmakta cesedi bulundu - Son Dakika

Bankadan çektiği 50 bin lirayla kayboldu, ırmakta cesedi bulundu

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Manavgat Irmağı'nda erkek cesedi bulundu.

Bankadan çektiği 50 bin lirayla kayboldu, ırmakta cesedi bulundu, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Manavgat Irmağı'nda erkek cesedi bulundu. Sahil güvenlik ekipleri tarafından botla sudan çıkarılan cesedin 12 gündür haber alınamayan Mehmet Coşar'a ait olabileceği değerlendirildi. Yakınları tarafından olay yerinde teşhis edilen Coşar'ın cesedi, kesin kimliğinin ve ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Manavgat Köprüsü altında bot çalışanları tarafından ceset bulundu. Sabah botu temizlemek için gelen Mehmet Can isimli bot çalışanı cesedi fark edince 112 Acil Çağrı Merkezini ve Sahil Güvenliği aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. Sahil güvenlik ekipleri de bot ile cesedi kıyıya çıkardı.

3 MART'TA KAYBOLAN MEHMET COŞAR

Bulunan cesedin 3 Mart tarihinden beri kayıp olan Mehmet Coşar'a ait olduğu değerlendirildi. Belenobası Mahallesi'nde yaşayan 40 yaşındaki çiftçi Mehmet Coşar en son 3 Mart'ta bir kuaförden çıktıktan sonra görülmüştü. Yakınları 4 gün sonra hayatından endişe ettikleri Coşar'ın bulunması için Manavgat İlçe Jandarma ekiplerine haber vererek, kardeşleri hakkında kayıp başvurusunda bulunmuştu. Coşar, 12 gün önce bankadan 50 bin lira çektikten sonra ortadan kaybolmuş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Yakınları tarafından olay yerinde teşhis edilen Coşar'ın cesedi, kesin kimliğinin ve ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

(Arif Kaplan/İHA)

Mehmet Coşar, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:15 Kaynak: İHA
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