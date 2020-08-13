Bankadan çıkan kadını yerde sürükleyerek çantasını gasbettiler - Son Dakika

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir banka şubesinden para çeken Havva Ö.nün yanına otomobil ile yaklaşan kapkaççılar, aracın kapısına tutunan talihsiz kadını yerde sürükleyerek çantasını gasbetti.

Olay, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda çalışan Havva Ö., caddede bulunan banka şubesinden para çekerek çıktı. Havva Ö.'yü takip eden kapkaççılar, kadının çantasını gasbetti. Kapkaççılar, otomobile binerken, Havva Ö. aracın kapısına tutundu. Aracın hareket etmesiyle Havva Ö. bir süre sürüklendi. Havva Ö. tutunduğu aracın kapısını bırakırken, vücudunda sürüklenmesi nedeniyle sıyrıklar oluştu. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi, çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Havva Ö.'nün çantasında bir miktar para ve cep telefonu olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.