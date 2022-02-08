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Bankadan çıkan kişinin çantasındaki 68 bin euroyu çalmaya kalkıştı; tutuklandı - Son Dakika

Bankadan çıkan kişinin çantasındaki 68 bin euroyu çalmaya kalkıştı; tutuklandı

08.02.2022 11:31
Bankadan çıkan kişinin çantasındaki 68 bin euroyu çalmaya kalkıştı; tutuklandı

ADANA'da, bankadan para çeken H.H.'nin (48) sırt çantasındaki 68 bin euroyu çalmaya kalkışan A.G. (39) yakalandı.

ADANA'da, bankadan para çeken H.H.'nin (48) sırt çantasındaki 68 bin euroyu çalmaya kalkışan A.G. (39) yakalandı. Aynı gün P.H.'nin (21) cep telefonunu çaldığı belirlenen, ifadesinde, "Çantanın içinde para olduğunu gördüm. Sonra birden dönüp bana doğru koşmaya başladı. 'Hırsız var' diye bağırdı" diyen A.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

?Olay, 25 Ocak günü saat 14.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir bankanın önünde meydana geldi. H.H., banka şubesinden çektiği 68 bin euroyu sırt çantasına koyup çıktı. Bu sırada bankanın önünde bekleyen A.G., H.H.'nin sırt çantasını açarak parayı çalmaya kalkıştı. H.H. durumu fark edince A.G. koşarak uzaklaştı.

H.H.'nin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde sokakta yürürken yakaladığı şüphelinin 'yankesicilik', 'hırsızlık', 'yağma', 'kasten yaralama' gibi suçlardan çok sayıda kaydının olduğu ve olay günü P.H. isimli kadının da cep telefonunu çaldığı tespit edildi.'BEN BİR ŞEY YAPMADIM'Gözaltına alınan A.G.'nin emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddedip, "Hesabıma para yatıracaktım. Banka şubesinin güvenlik görevlisi beni içeriye almadı. Bunun üzerine tartıştık. O sırada sırt çantalı biri bankadan çıktı. Çantanın içinde para olduğunu gördüm. Sonra birden dönüp, bana doğru koşmaya başladı. 'Hırsız var' diye bağırdı. Ben bir şey yapmadım" dediği belirtildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Bankadan çıkan kişinin çantasındaki 68 bin euroyu çalmaya kalkıştı; tutuklandı
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Atatürk Caddesi, Seyhan, Banka, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bankadan çıkan kişinin çantasındaki 68 bin euroyu çalmaya kalkıştı; tutuklandı - Son Dakika


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