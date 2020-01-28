Bankadan çıkan kişiyi takip edip 120 bin lirasını gasp ettiler - Son Dakika
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Bankadan çıkan kişiyi takip edip 120 bin lirasını gasp ettiler

6 saat önce

Tuzla'da bankadan yaklaşık 120 bin lira çeken vatandaş, kendisini takip eden şahıs ya da şahıslarca gasp edildi.

Tuzla'da bankadan yaklaşık 120 bin lira çeken vatandaş, kendisini takip eden şahıs ya da şahıslarca gasp edildi. Polis, parayı çalıp kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Tuzla Aydıntepe Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre bankadan para çeken A.Ö. ardından banka şubesinden ayrıldı. A.Ö. caddede yürürken, yanına araçla yaklaşan şahıslar içinde 120 bin lira olan çantayı alıp kaçtı. Olayın ardından çok sayıda polis ekibi bölgeye geldi. Parası çalınan A.Ö. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Görgü şahitleri de şahsın elindeki çantanın çalındığını söyledi. Gaspçıları yakalama çalışmaları sürüyor.

(İHA)

Bankadan çıkan kişiyi takip edip 120 bin lirasını gasp ettiler

Polis, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:15 Kaynak: İHA
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